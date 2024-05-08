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Егорушков Зиновий Андреевич

Место рождения

Кутуш, Мамадышский уезд, Казанская губерния

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1869 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

СЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Егорушков Андрей Антипович

Мать: Егорушкова Мария Леонтьевна

Кутуш, Мамадышский уезд, Казанская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Егорушков Александр Зиновьевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Егорушков Иван Зиновьевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Егорушков Федор Зиновьевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Егорушков Тихон Зиновьевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
1869 ст.
Кутуш, Мамадышский уезд, Казанская губерния

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