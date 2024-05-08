Егорушков Зиновий Андреевич
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1869 ст.
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Егорушков Александр Зиновьевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Егорушков Иван Зиновьевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Егорушков Федор Зиновьевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Егорушков Тихон Зиновьевич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
1869 ст.