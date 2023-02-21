Ладыгина (Шаповал) Ирина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.12.1965
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.12.1965
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
20.04.2002
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
01.11.2002
Сын: Ладыгин Александр Александрович
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Красноперекопск, Красноперекопск, Республика Крым