Ладыгина (Шаповал) Ирина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ладыгина (Шаповал) Ирина Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.12.1965

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.12.1965

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
20.04.2002

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
01.11.2002

Сын: Ладыгин Александр Александрович

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Красноперекопск, Красноперекопск, Республика Крым
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