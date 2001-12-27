Аксенов Степан Алексеевич 20.10.1924 — найти родственников по фамилии на Familio
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Аксенов Степан Алексеевич

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Место рождения

Лопатино, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

20.10.1924

Дата смерти

27.12.2001

Пол

Мужской

Отец

1902 г.р.

Мать

1900 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.10.1924

Отец: Аксёнов Алексей Васильевич

Мать: Аксенова (Аксенова) Мария Евфимовна

Лопатино, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Виноградова (Аксенова) Людмила Степановна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Работа или профессия
Неизвестно
Газосварщик
Смерть
27.12.2001

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