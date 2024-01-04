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Курилова Александра Парменовна

Место рождения

Бабик, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1851

Дата смерти

30.09.1915 ст.

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851

Отец: не указан

Мать: не указана

Бабик, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1872

Сын: Курилов Павел Васильевич

Отец ребёнка: Курилов Василий Иванович

Бабик, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1877

Дочь: Курилова Мария Васильевна

Отец ребёнка: Курилов Василий Иванович

Семенково, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
06.01.1881 ст.

Сын: Курилов Михаил Васильевич

Отец ребёнка: Курилов Василий Иванович

Семенково, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
22.08.1883 ст.

Дочь: Скородумова Анна Васильевна

Отец ребёнка: Курилов Василий Иванович

Семенково, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
19.07.1886 ст.

Дочь: Курилова Евдокия Васильевна

Отец ребёнка: Курилов Василий Иванович

Семенково, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
13.01.1889 ст.

Сын: Курилов Иван Васильевич

Отец ребёнка: Курилов Василий Иванович

Семенково, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
02.01.1892 ст.

Сын: Курилов Афанасий Васильевич

Отец ребёнка: Курилов Василий Иванович

Семенково, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Курилов Василий Иванович

Смерть
30.09.1915 ст.
Семенково, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
От чахотки.
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