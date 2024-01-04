Курилова Александра Парменовна
Место рождения
Дата рождения1851
Дата смерти30.09.1915 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1872
Отец ребёнка: Курилов Василий Иванович
Рождение ребёнка
1877
Дочь: Курилова Мария Васильевна
Отец ребёнка: Курилов Василий Иванович
Рождение ребёнка
06.01.1881 ст.
Сын: Курилов Михаил Васильевич
Отец ребёнка: Курилов Василий Иванович
Рождение ребёнка
22.08.1883 ст.
Дочь: Скородумова Анна Васильевна
Отец ребёнка: Курилов Василий Иванович
Рождение ребёнка
19.07.1886 ст.
Дочь: Курилова Евдокия Васильевна
Отец ребёнка: Курилов Василий Иванович
Рождение ребёнка
13.01.1889 ст.
Отец ребёнка: Курилов Василий Иванович
Рождение ребёнка
02.01.1892 ст.
Сын: Курилов Афанасий Васильевич
Отец ребёнка: Курилов Василий Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
30.09.1915 ст.
От чахотки.