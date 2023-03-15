Грибов Михаил Николаевич
Место рожденияМагаданская обл, Сусуманский р-н, п Нексикан
Дата рождения19.11.1953
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
19.11.1953
Отец: Грибов Николай Николаевич
Мать: не указана
Магаданская обл, Сусуманский р-н, п Нексикан
Рождение ребёнка
15.06.1978
Дочь: Колобова Людмила Михайловна
Мать ребёнка: Грибова Татьяна Ивановна
Хабаровск, город Хабаровск, Хабаровский край
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Грибова Татьяна Ивановна