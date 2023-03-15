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Грибов Михаил Николаевич

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Место рождения

Магаданская обл, Сусуманский р-н, п Нексикан

Дата рождения

19.11.1953

Пол

Мужской

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.11.1953

Отец: Грибов Николай Николаевич

Мать: не указана

Магаданская обл, Сусуманский р-н, п Нексикан
Рождение ребёнка
15.06.1978

Дочь: Колобова Людмила Михайловна

Мать ребёнка: Грибова Татьяна Ивановна

Хабаровск, город Хабаровск, Хабаровский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Грибова Татьяна Ивановна

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