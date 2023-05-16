Реттиева Парасковья Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1797
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1818
Сын: Реттиев Кондрат Логинович
Отец ребёнка: Реттиев Логин Федорович
Рождение ребёнка
1827
Сын: Реттиев Спиридон Логинович
Отец ребёнка: Реттиев Логин Федорович
Рождение ребёнка
1835
Дочь: Реттиева Евдокия Логиновна
Отец ребёнка: Реттиев Логин Федорович
Рождение ребёнка
1837
Дочь: Реттиева Сиклития Логинова
Отец ребёнка: Реттиев Логин Федорович
Упоминание
30.07.1850
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно