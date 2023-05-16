Реттиева Парасковья Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Реттиева Парасковья Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1797

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1818

Сын: Реттиев Кондрат Логинович

Отец ребёнка: Реттиев Логин Федорович

Вокнаволок, Костомукшский, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1827

Сын: Реттиев Спиридон Логинович

Отец ребёнка: Реттиев Логин Федорович

Вокнаволок, Костомукшский, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1835

Дочь: Реттиева Евдокия Логиновна

Отец ребёнка: Реттиев Логин Федорович

Вокнаволок, Костомукшский, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1837

Дочь: Реттиева Сиклития Логинова

Отец ребёнка: Реттиев Логин Федорович

Вокнаволок, Костомукшский, Республика Карелия
Упоминание
30.07.1850
Вокнаволок, Костомукшский, Республика Карелия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Реттиев Логин Федорович

Смерть
Неизвестно
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