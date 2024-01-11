Большакова (Большакова) Екатерина Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Большакова (Большакова) Екатерина Степановна

Место рождения

?

Дата рождения

07.12.1924

Дата смерти

Около 1988

Пол

Женский

Отец

1896 г.р.

Мать

Дети

1942 г.р.
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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.12.1924

Отец: Большаков Степан Иванович

Мать: Большакова Анастасия Ивановна

?
Рождение ребёнка
1942

Сын: Большаков Иван Васильевич

Отец ребёнка: Большаков Василий Егорович

г.Верхняя Тойма , Архангельская область, РСФСР
Рождение ребёнка
1943

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Большаков Василий Егорович

г.Верхняя Тойма , Архангельская область, РСФСР
Рождение ребёнка
1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Большаков Василий Егорович

г.Верхняя Тойма , Архангельская область, РСФСР
Рождение ребёнка
1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Большаков Василий Егорович

г.Верхняя Тойма , Архангельская область, РСФСР
Рождение ребёнка
06.11.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Большаков Василий Егорович

г.Верхняя Тойма , Архангельская область, РСФСР
Рождение ребёнка
1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Большаков Василий Егорович

г.Верхняя Тойма , Архангельская область, РСФСР
Рождение ребёнка
15.07.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Большаков Василий Егорович

г.Верхняя Тойма , Архангельская область, РСФСР
Рождение ребёнка
13.04.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Большаков Василий Егорович

г.Верхняя Тойма , Архангельская область, РСФСР
Рождение ребёнка
05.10.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Большаков Василий Егорович

г.Верхняя Тойма, Архангельская область.
Рождение ребёнка
07.04.1957

Сын: Большаков Минай Васильевич

Отец ребёнка: Большаков Василий Егорович

г.Верхняя Тойма, Архангельская область, РСФСР.
Рождение ребёнка
1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Большаков Василий Егорович

г.Верхняя Тойма , Архангельская область, РСФСР
Смерть
Около 1988
?
Причина смерти: ?
Похороны
Неизвестно
?
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