Большакова (Большакова) Екатерина Степановна
Место рождения?
Дата рождения07.12.1924
Дата смертиОколо 1988
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.12.1924
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Рождение ребёнка
1942
Сын: Большаков Иван Васильевич
Отец ребёнка: Большаков Василий Егорович
г.Верхняя Тойма , Архангельская область, РСФСР
Рождение ребёнка
1943
г.Верхняя Тойма , Архангельская область, РСФСР
Рождение ребёнка
1947
г.Верхняя Тойма , Архангельская область, РСФСР
Рождение ребёнка
1948
г.Верхняя Тойма , Архангельская область, РСФСР
Рождение ребёнка
06.11.1949
г.Верхняя Тойма , Архангельская область, РСФСР
Рождение ребёнка
1951
г.Верхняя Тойма , Архангельская область, РСФСР
Рождение ребёнка
15.07.1952
г.Верхняя Тойма , Архангельская область, РСФСР
Рождение ребёнка
13.04.1954
г.Верхняя Тойма , Архангельская область, РСФСР
Рождение ребёнка
05.10.1955
г.Верхняя Тойма, Архангельская область.
Рождение ребёнка
07.04.1957
Сын: Большаков Минай Васильевич
Отец ребёнка: Большаков Василий Егорович
г.Верхняя Тойма, Архангельская область, РСФСР.
Рождение ребёнка
1962
г.Верхняя Тойма , Архангельская область, РСФСР
Смерть
Около 1988
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Причина смерти: ?
Похороны
Неизвестно
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