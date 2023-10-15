Чернышева Тамара Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1997
ПолЖенский
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Чернышев Александр
Мать: Кичигина Раиса Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Чернышева Галина
Отец ребёнка: не указан
Смерть
1997