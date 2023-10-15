Чернышева Тамара Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чернышева Тамара Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1997

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Чернышев Александр

Мать: Кичигина Раиса Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Чернышева Галина

Отец ребёнка: не указан

Смерть
1997
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