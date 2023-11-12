Шлемин Влас Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШлемин Влас Федорович

Шлемин Влас Федорович

Место рождения

Савина

Дата рождения

1808

Пол

Мужской

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808

Отец: Шлемин Федор

Мать: ?

Савина
Рождение ребёнка
Около 1834

Сын: Шлемин Федор Власович

Мать ребёнка: Шлемина Фекла Антоновна

Савина
Рождение ребёнка
Около 1836

Сын: Шлемин Алексей Власович

Мать ребёнка: Шлемина Фекла Антоновна

Савина
Рождение ребёнка
Около 1839

Дочь: Матрона Власовна

Мать ребёнка: Шлемина Фекла Антоновна

Савина
Рождение ребёнка
Около 1840

Дочь: Мария Власовна

Мать ребёнка: Шлемина Фекла Антоновна

Савина
Рождение ребёнка
Около 1844

Сын: Шлемин Осип Власович

Мать ребёнка: Шлемина Фекла Антоновна

Савина
Рождение ребёнка
Около 1845

Сын: Шлемин Дмитрий Власович

Мать ребёнка: Шлемина Фекла Антоновна

Савина
Рождение ребёнка
Около 1848

Сын: Шлемин Василий Власович

Мать ребёнка: Шлемина Фекла Антоновна

Савина
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шлемина Фекла Антоновна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close