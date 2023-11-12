Шлемин Влас Федорович
Место рожденияСавина
Дата рождения1808
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808
Отец: Шлемин Федор
Мать: ?
Савина
Рождение ребёнка
Около 1834
Мать ребёнка: Шлемина Фекла Антоновна
Савина
Рождение ребёнка
Около 1836
Мать ребёнка: Шлемина Фекла Антоновна
Савина
Рождение ребёнка
Около 1839
Дочь: Матрона Власовна
Мать ребёнка: Шлемина Фекла Антоновна
Савина
Рождение ребёнка
Около 1840
Дочь: Мария Власовна
Мать ребёнка: Шлемина Фекла Антоновна
Савина
Рождение ребёнка
Около 1844
Сын: Шлемин Осип Власович
Мать ребёнка: Шлемина Фекла Антоновна
Савина
Рождение ребёнка
Около 1845
Мать ребёнка: Шлемина Фекла Антоновна
Савина
Рождение ребёнка
Около 1848
Мать ребёнка: Шлемина Фекла Антоновна
Савина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шлемина Фекла Антоновна