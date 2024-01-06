Смирнова Надежда Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смирнова Надежда Григорьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.04.1962

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.04.1962

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.03.1988

Дочь: Смирнова Олеся Евгеньевна

Отец ребёнка: Смирнов Евгений Фёдорович

Рождение ребёнка
01.05.1994

Сын: Смирнов Александр Евгеньевич

Отец ребёнка: Смирнов Евгений Фёдорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Смирнов Евгений Фёдорович

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