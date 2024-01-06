Смирнова Надежда Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.04.1962
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.04.1962
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.03.1988
Дочь: Смирнова Олеся Евгеньевна
Отец ребёнка: Смирнов Евгений Фёдорович
Рождение ребёнка
01.05.1994
Сын: Смирнов Александр Евгеньевич
Отец ребёнка: Смирнов Евгений Фёдорович
Бракосочетание
Неизвестно