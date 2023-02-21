Горбачёв Лаврентий Егорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1804
Дата смертиПосле 1834
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
ЖенаНе указана
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1804
Отец: не указан
Мать: Горбачёва Прасковья
7 ревизия (1816) - 12 лет 8 ревизия (1834) - 30 лет
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Место жительства
Неизвестно
Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Указан в 7 ревизии (1816) и 8 ревизии (1834)
Смерть
После 1834