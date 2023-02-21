Горбачёв Лаврентий Егорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГорбачёв Лаврентий Егорович

Горбачёв Лаврентий Егорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1804

Дата смерти

После 1834

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Около 1762 г.р.

Жена

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1804

Отец: не указан

Мать: Горбачёва Прасковья

7 ревизия (1816) - 12 лет 8 ревизия (1834) - 30 лет
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Место жительства
Неизвестно
Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Указан в 7 ревизии (1816) и 8 ревизии (1834)
Смерть
После 1834
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close