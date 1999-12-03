Дегтярев Валерий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дегтярев Валерий Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.06.1935

Дата смерти

03.12.1999

Пол

Мужской

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЛД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.06.1935

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Дегтярева Анастасия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Дегтярева Татьяна Александровна

Смерть
03.12.1999

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