Дегтярев Валерий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.06.1935
Дата смерти03.12.1999
ПолМужской
Отец
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.06.1935
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: Дегтярева Анастасия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Дегтярева Татьяна Александровна
Смерть
03.12.1999