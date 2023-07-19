Параскева Демьянова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Параскева Демьянова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1760

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1757 г.р.

Дети

Добавил:

ЛБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1760

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1787

Сын: Скляров Сергий

Отец ребёнка: Скляров Иван

Рождение ребёнка
01.01.1795

Сын: Скляров Филип

Отец ребёнка: Скляров Иван

Малыжино, Харківська область
Рождение ребёнка
1802

Сын: Скляров Михаил

Отец ребёнка: Скляров Иван

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Скляров Иван

Смерть
Неизвестно
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