Параскева Демьянова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1760
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1760
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1787
Сын: Скляров Сергий
Отец ребёнка: Скляров Иван
Рождение ребёнка
01.01.1795
Сын: Скляров Филип
Отец ребёнка: Скляров Иван
Малыжино, Харківська область
Рождение ребёнка
1802
Сын: Скляров Михаил
Отец ребёнка: Скляров Иван
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Скляров Иван
Смерть
Неизвестно