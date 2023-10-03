Столярова Анастасия Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Столярова Анастасия Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.09.1988

Пол

Женский

Отец

1962 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ОР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.09.1988

Отец: Столяров Андрей Мих

Мать: не указана

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