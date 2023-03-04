Орлова (Саландина) Васса Артемьева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1703
Дата смертиПосле 1763
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1703
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1730
Сын: Орлов Иван Лукянович
Отец ребёнка: Орлов Лука Петрович
Рождение ребёнка
1735
Отец ребёнка: Орлов Лука Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Орлов Лука Петрович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1763