Орлова (Саландина) Васса Артемьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Орлова (Саландина) Васса Артемьева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1703

Дата смерти

После 1763

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1702 г.р.

Дети

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1703

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1730

Сын: Орлов Иван Лукянович

Отец ребёнка: Орлов Лука Петрович

Ивана Вшивцова, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1735

Сын: Орлов Никита Лукянович

Отец ребёнка: Орлов Лука Петрович

Ивана Вшивцова, Вятский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Орлов Лука Петрович

Место жительства
Неизвестно
Ивана Вшивцова, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1763
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