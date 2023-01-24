Якорнова Виктория Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Якорнова Виктория Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.01.2023

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

По 1987 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.01.2023

Отец: не указан

Мать: Якорнова Елена Александровна

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