Козлова Мария Федорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКозлова Мария Федорова

Козлова Мария Федорова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1883

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1876 г.р.

Дети

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1883

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.09.1902

Сын: Козлов Сергей Михайлов

Отец ребёнка: Козлов Михаил Никитин

Петровское, Раменский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
14.09.1906

Дочь: Евфимия Михайлова

Отец ребёнка: Козлов Михаил Никитин

Петровское, Раменский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Козлов Михаил Никитин

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close