Козлова Мария Федорова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1883
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1883
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.09.1902
Отец ребёнка: Козлов Михаил Никитин
Рождение ребёнка
14.09.1906
Дочь: Евфимия Михайлова
Отец ребёнка: Козлов Михаил Никитин
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно