Миганов Виктор
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.10.1951
Дата смерти21.10.2020
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.10.1951
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.03.1979
Сын: Миганов Антон
Мать ребёнка: Галина
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Рождение ребёнка
15.09.1983
Сын: Миганов Никита
Мать ребёнка: Галина
Вятские Поляны, город Вятские Поляны, Кировская область
Смерть
21.10.2020