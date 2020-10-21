Миганов Виктор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Миганов Виктор

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.10.1951

Дата смерти

21.10.2020

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.10.1951

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.03.1979

Сын: Миганов Антон

Мать ребёнка: Галина

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Рождение ребёнка
15.09.1983

Сын: Миганов Никита

Мать ребёнка: Галина

Вятские Поляны, город Вятские Поляны, Кировская область
Смерть
21.10.2020
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