Адаменко Ольга — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Адаменко Ольга

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1904

Сын: Адаменко Пётр Христофорович

Отец ребёнка: Адаменко Христофор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Адаменко Александр Христофорович

Отец ребёнка: Адаменко Христофор

Место жительства
Неизвестно
Новая Одесса, Николаевская область, Украина
Смерть
Неизвестно
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