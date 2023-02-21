Савина (Яковлева) Пелагея — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Савина (Яковлева) Пелагея

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1735

Дата смерти

До 1774

Пол

Женский

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1735

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Между 1756 и 1758

Сын: Афиногенов (финогеев) Еким (Иоаким)

Отец ребёнка: Савин Афиноген Акиндинов

Осташков, Осташковский, Тверская область
Рождение ребёнка
Между 1764 и 1765

Сын: Афиногенов (финогеев) Савин Андрей Афиногенов

Отец ребёнка: Савин Афиноген Акиндинов

Осташков, Осташковский, Тверская область
Рождение ребёнка
Около 1768

Сын: Афиногенов (финогеев) Михаил

Отец ребёнка: Савин Афиноген Акиндинов

Осташков, Осташковский, Тверская область
Смерть
До 1774
Осташков, Осташковский, Тверская область
Рождение ребёнка
Около 1776

Сын: Афиногенов (финогеев) Кирилл

Отец ребёнка: Савин Афиноген Акиндинов

Рождение ребёнка
Около 1777

Сын: Афиногенов (финогеев) Афанасий

Отец ребёнка: Савин Афиноген Акиндинов

Осташков, Осташковский, Тверская область
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