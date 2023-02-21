Савина (Яковлева) Пелагея
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1735
Дата смертиДо 1774
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1735
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Между 1756 и 1758
Сын: Афиногенов (финогеев) Еким (Иоаким)
Отец ребёнка: Савин Афиноген Акиндинов
Рождение ребёнка
Между 1764 и 1765
Сын: Афиногенов (финогеев) Савин Андрей Афиногенов
Отец ребёнка: Савин Афиноген Акиндинов
Рождение ребёнка
Около 1768
Сын: Афиногенов (финогеев) Михаил
Отец ребёнка: Савин Афиноген Акиндинов
Смерть
До 1774
Рождение ребёнка
Около 1776
Сын: Афиногенов (финогеев) Кирилл
Отец ребёнка: Савин Афиноген Акиндинов
Рождение ребёнка
Около 1777
Сын: Афиногенов (финогеев) Афанасий
Отец ребёнка: Савин Афиноген Акиндинов