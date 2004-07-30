Фасахов Касым Мингалимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фасахов Касым Мингалимович

Место рождения

Новая Амзя, Нурлатский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

18.03.1930

Дата смерти

30.07.2004

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Место
Комментарий
Рождение
18.03.1930

Отец: не указан

Мать: не указана

Новая Амзя, Нурлатский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
30.07.2004
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
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