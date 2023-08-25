Кузовникова (Попова) Софья Борисовна
Место рожденияс. Коквицы Коми АССр
Дата рождения14.01.1914
Дата смерти11.03.1962
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1914
Отец: Попов Борис Петрович
Мать: Попова Лидия Николаевна
с. Коквицы Коми АССр
Рождение ребёнка
27.05.1939
Дочь: Шопина Маргарита
Отец ребёнка: Кузовников Георгий Федорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
11.03.1962
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно