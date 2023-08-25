Кузовникова (Попова) Софья Борисовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКузовникова (Попова) Софья Борисовна

Кузовникова (Попова) Софья Борисовна

Место рождения

с. Коквицы Коми АССр

Дата рождения

14.01.1914

Дата смерти

11.03.1962

Пол

Женский

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1914

Отец: Попов Борис Петрович

Мать: Попова Лидия Николаевна

с. Коквицы Коми АССр
Рождение ребёнка
27.05.1939

Дочь: Шопина Маргарита

Отец ребёнка: Кузовников Георгий Федорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кузовников Георгий Федорович

Ушаки, Тосненский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
11.03.1962
Ушаки, Тосненский муниципальный район, Ленинградская область
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Ушаки, Тосненский муниципальный район, Ленинградская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close