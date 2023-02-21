Prince Bariatinsky Vladimir (Vladimir Anatolevitch),
Место рожденияBerlin
Дата рождения17.09.1843
Дата смерти30.11.1914
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.09.1843
Отец: не указан
Мать: не указана
Berlin
Бракосочетание
01.06.1869
Рождение ребёнка
15.10.1882
Дочь: Comtesse Apraxine Elisabeth (Elizaveta Vladimirovna)
Мать ребёнка: Princesse Bariatinsky Nadia (Nadejda Aleksandrovna)
Смерть
30.11.1914
Похороны
Неизвестно
Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область