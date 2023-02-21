Prince Bariatinsky Vladimir (Vladimir Anatolevitch), — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Prince Bariatinsky Vladimir (Vladimir Anatolevitch),

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Место рождения

Berlin

Дата рождения

17.09.1843

Дата смерти

30.11.1914

Пол

Мужской

Добавил:

ТЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.09.1843

Отец: не указан

Мать: не указана

Berlin
Бракосочетание
01.06.1869

Жена: Princesse Bariatinsky Nadia (Nadejda Aleksandrovna)

Перемышль, Перемышльский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
15.10.1882

Дочь: Comtesse Apraxine Elisabeth (Elizaveta Vladimirovna)

Мать ребёнка: Princesse Bariatinsky Nadia (Nadejda Aleksandrovna)

Перемышль, Перемышльский муниципальный район, Калужская область
Смерть
30.11.1914
Перемышль, Перемышльский муниципальный район, Калужская область
Похороны
Неизвестно
Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
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