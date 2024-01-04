Гайдукова (Романцова) Улита (Лида) Прокофьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гайдукова (Романцова) Улита (Лида) Прокофьевна

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Место рождения

Новоромановское, Арзгирский муниципальный район, Ставропольский край

Дата рождения

1907

Дата смерти

1932

Пол

Женский

Добавил:

Н
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907

Отец: Романцов Прокофий Федорович

Мать: Романцова Анна Степ(ф)ановна

Новоромановское, Арзгирский муниципальный район, Ставропольский край
Бракосочетание
1926

Муж: Гайдуков Леонид Константинович

Новоромановское, Арзгирский муниципальный район, Ставропольский край
Бракосочетание
1926

Муж: Гайдуков Леонид Константинович

Рождение ребёнка
27.07.1927

Дочь: Ефремова Анна Леонтьевна (Леонидовна)

Отец ребёнка: Гайдуков Леонид Константинович

Новоромановское, Арзгирский муниципальный район, Ставропольский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гайдуков Леонид Константинович

Новоромановское, Арзгирский муниципальный район, Ставропольский край
Смерть
1932
Прасковея, Будённовский муниципальный район, Ставропольский край
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