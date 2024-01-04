Гайдукова (Романцова) Улита (Лида) Прокофьевна
Место рождения
Дата рождения1907
Дата смерти1932
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907
Бракосочетание
1926
Бракосочетание
1926
Рождение ребёнка
27.07.1927
Дочь: Ефремова Анна Леонтьевна (Леонидовна)
Отец ребёнка: Гайдуков Леонид Константинович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1932
Прасковея, Будённовский муниципальный район, Ставропольский край