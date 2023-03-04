Ширшиков Калинин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ширшиков Калинин

Место рождения

п. Ладыгинский

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

п. Ладыгинский
Рождение ребёнка
1839

Сын: Ширшиков Егор Калининов

Мать ребёнка: не указана

п. Ладыгинский
Рождение ребёнка
1847

Сын: Ширшиков Сидор Калининов

Мать ребёнка: не указана

п. Ладыгинский
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ширшиков Фёдор Калининов

Мать ребёнка: не указана

п. Ладыгинский
Место жительства
Неизвестно
п. Ладыгинский
Смерть
Неизвестно
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