Ширшиков Калинин
Место рожденияп. Ладыгинский
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
п. Ладыгинский
Рождение ребёнка
1839
Мать ребёнка: не указана
п. Ладыгинский
Рождение ребёнка
1847
Мать ребёнка: не указана
п. Ладыгинский
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
п. Ладыгинский
Место жительства
Неизвестно
п. Ладыгинский
Смерть
Неизвестно