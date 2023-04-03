Кручинина Евдокия Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кручинина Евдокия Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.05.1901

Сын: Кручинин Николай Иванович

Отец ребёнка: Кручинин Иван Иванович

Ченцы, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
13.07.1902

Дочь: Мария Ивановна

Отец ребёнка: Кручинин Иван Иванович

Ченцы, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
20.09.1903

Сын: Кручинин Сергей Иванович

Отец ребёнка: Кручинин Иван Иванович

Ченцы, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Работа или профессия
Неизвестно
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