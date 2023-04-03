Кручинина Евдокия Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.05.1901
Сын: Кручинин Николай Иванович
Отец ребёнка: Кручинин Иван Иванович
Рождение ребёнка
13.07.1902
Дочь: Мария Ивановна
Отец ребёнка: Кручинин Иван Иванович
Рождение ребёнка
20.09.1903
Отец ребёнка: Кручинин Иван Иванович
Работа или профессия
Неизвестно