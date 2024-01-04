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Стряпухина Павла Пахомовна

Место рождения

Филино, Вологодский район, Вологодская область

Дата рождения

1857

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857

Отец: не указан

Мать: не указана

Филино, Вологодский район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1876

Сын: Стряпухин Василий Иванович

Отец ребёнка: Стряпухин Иван Адрианович

Филино, Вологодский район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1880

Дочь: Стряпухина Аполлинария Ивановна

Отец ребёнка: Стряпухин Иван Адрианович

Филино, Вологодский район, Вологодская область
Рождение ребёнка
30.04.1883 ст.

Сын: Стряпухин Николай Иванович

Отец ребёнка: Стряпухин Иван Адрианович

Филино, Вологодский район, Вологодская область
Рождение ребёнка
04.07.1887 ст.

Сын: Стряпухин Афанасий Иванович

Отец ребёнка: Стряпухин Иван Адрианович

Филино, Вологодский район, Вологодская область
Рождение ребёнка
28.05.1889 ст.

Сын: Стряпухин Александр Иванович

Отец ребёнка: Стряпухин Иван Адрианович

Филино, Вологодский район, Вологодская область
Рождение ребёнка
22.03.1893 ст.

Сын: Стряпухин Захар Иванович

Отец ребёнка: Стряпухин Иван Адрианович

Филино, Вологодский район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1897

Дочь: Стряпухина Екатерина Ивановна

Отец ребёнка: Стряпухин Иван Адрианович

Филино, Вологодский район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Стряпухин Иван Адрианович

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