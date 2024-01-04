Стряпухина Павла Пахомовна
Место рождения
Дата рождения1857
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1876
Сын: Стряпухин Василий Иванович
Отец ребёнка: Стряпухин Иван Адрианович
Рождение ребёнка
1880
Дочь: Стряпухина Аполлинария Ивановна
Отец ребёнка: Стряпухин Иван Адрианович
Рождение ребёнка
30.04.1883 ст.
Сын: Стряпухин Николай Иванович
Отец ребёнка: Стряпухин Иван Адрианович
Рождение ребёнка
04.07.1887 ст.
Сын: Стряпухин Афанасий Иванович
Отец ребёнка: Стряпухин Иван Адрианович
Рождение ребёнка
28.05.1889 ст.
Сын: Стряпухин Александр Иванович
Отец ребёнка: Стряпухин Иван Адрианович
Рождение ребёнка
22.03.1893 ст.
Отец ребёнка: Стряпухин Иван Адрианович
Рождение ребёнка
1897
Дочь: Стряпухина Екатерина Ивановна
Отец ребёнка: Стряпухин Иван Адрианович
Бракосочетание
Неизвестно