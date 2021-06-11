Дмитриева (Охапкина) Ирина Юрьевна
Место рождения
Дата рождения26.09.1950
Дата смерти11.06.2021
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
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Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.09.1950
Отец: не указан
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
11.12.1971
Рождение ребёнка
18.12.1972
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Дмитриев Геннадий Петрович
Рождение ребёнка
09.04.1979
Сын: Дмитриев Александр Геннадьевич
Отец ребёнка: Дмитриев Геннадий Петрович
Место жительства
Неизвестно
Захоронена в Донецке ростовской области на кладбище Ореховка 12.06.2021 рядом со своим сыном Дмитриевым Александром Геннадьевичем 09.04.1979-26.07.2006 г.г. и мужем Дмитриевым Геннадием Петровичем 02.... Показать все
Смерть
11.06.2021