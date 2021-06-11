Дмитриева (Охапкина) Ирина Юрьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дмитриева (Охапкина) Ирина Юрьевна

Место рождения

Ковров, город Ковров, Владимирская область

Дата рождения

26.09.1950

Дата смерти

11.06.2021

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Скрыто настройками приватности

Муж

1947 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1979 г.р.

Добавил:

СД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.09.1950

Отец: не указан

Мать: скрыто настройками приватности

Ковров, город Ковров, Владимирская область
Бракосочетание
11.12.1971

Муж: Дмитриев Геннадий Петрович

Ковров, город Ковров, Владимирская область
Рождение ребёнка
18.12.1972

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Дмитриев Геннадий Петрович

Ковров, город Ковров, Владимирская область
Рождение ребёнка
09.04.1979

Сын: Дмитриев Александр Геннадьевич

Отец ребёнка: Дмитриев Геннадий Петрович

Донецк, город Донецк, Ростовская область
Место жительства
Неизвестно
Донецк, город Донецк, Ростовская область
Захоронена в Донецке ростовской области на кладбище Ореховка 12.06.2021 рядом со своим сыном Дмитриевым Александром Геннадьевичем 09.04.1979-26.07.2006 г.г. и мужем Дмитриевым Геннадием Петровичем 02.... Показать все
Смерть
11.06.2021
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