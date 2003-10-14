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Федосов Александр Константинович
Федосов Александр Константинович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
14.10.2003
Пол
Мужской
Отец
Федосов Константин
Мать
Кокшарова-Бессонова Лилия Анатольевна
1977 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ГК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.2003
Отец:
Федосов Константин
Мать:
Кокшарова-Бессонова Лилия Анатольевна
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