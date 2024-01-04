Аввакумов Василий Андреевич
Место рождения
Дата рождения30.12.1903 ст.
Дата смерти09.02.1974
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.12.1903 ст.
Рождение ребёнка
12.07.1927
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Аввакумова Ульяна Ильинична
Рождение ребёнка
1938
Сын: Аввакумов Михаил Васильевич
Мать ребёнка: Аввакумова Ульяна Ильинична
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Аввакумова Ульяна Ильинична
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Смерть
09.02.1974