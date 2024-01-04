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Аввакумов Василий Андреевич

Место рождения

Новое Аделяково, Челно-Вершинский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

30.12.1903 ст.

Дата смерти

09.02.1974

Пол

Мужской

Отец

1874 г.р.

Мать

Жена

1904 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1938 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ГТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.12.1903 ст.

Отец: Аввакумов Андрей Игнатьевич

Мать: Аввакумова Мария Тимофеевна

Новое Аделяково, Челно-Вершинский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
12.07.1927

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Аввакумова Ульяна Ильинична

Рождение ребёнка
1938

Сын: Аввакумов Михаил Васильевич

Мать ребёнка: Аввакумова Ульяна Ильинична

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Аввакумова Ульяна Ильинична

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Аввакумова Ульяна Ильинична

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
09.02.1974
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