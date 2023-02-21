Иванов Андрей Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванов Андрей Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.01.1915

Сын: Иванов Иван Андреевич

Мать ребёнка: Иванова Евдокия Миновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Иванов Андрей Андреевич

Мать ребёнка: Иванова Евдокия Миновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Жулина Клавдия Андреевна

Мать ребёнка: Иванова Евдокия Миновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Афанасьева Ольга Андреевна

Мать ребёнка: Иванова Евдокия Миновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Иванова Евдокия Миновна

Смерть
Неизвестно
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