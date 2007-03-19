Щукина (Сердюк) Татьяна Денисовна
Место рождения
Дата рождения14.06.1924
Дата смерти19.03.2007
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.06.1924
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
С 1955 по 1979
Муж: не указан
Бракосочетание
После 1955
Развод
После 1955
Муж: не указан
Развод
С 1956 по 1979
Рождение ребёнка
26.02.1961
Дочь: Жаркова (Сердюк) Елена Александровна
Отец ребёнка: Щукин Александр Ионович
Репино, Гайский, Оренбургская область
Смерть
19.03.2007
Ащебутак, Домбаровский муниципальный район, Оренбургская область