Щукина (Сердюк) Татьяна Денисовна 14.06.1924 — найти родственников по фамилии на Familio
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Щукина (Сердюк) Татьяна Денисовна

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Место рождения

Бояровка, Домбаровский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

14.06.1924

Дата смерти

19.03.2007

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1925 г.р.

Дети

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.06.1924

Отец: не указан

Мать: не указана

Бояровка, Домбаровский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
С 1955 по 1979

Муж: не указан

Бракосочетание
После 1955

Муж: Щукин Александр Ионович

Развод
После 1955

Муж: не указан

Развод
С 1956 по 1979

Муж: Щукин Александр Ионович

Рождение ребёнка
26.02.1961

Дочь: Жаркова (Сердюк) Елена Александровна

Отец ребёнка: Щукин Александр Ионович

Репино, Гайский, Оренбургская область
Смерть
19.03.2007
Ащебутак, Домбаровский муниципальный район, Оренбургская область

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