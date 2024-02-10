Матвеевский Семён Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матвеевский Семён Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1871 г.р.

Мать

Жена

Дети

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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Матвеевский Иван Федорович

Мать: Матвеевская Манева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Матвеевская (Ткачева) Матрена

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Матвеевская (Ткачева) Матрена

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Матвеевская (Ткачева) Матрена

Рождение ребёнка
1914

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Матвеевская (Ткачева) Матрена

Рождение ребёнка
1917

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Матвеевская (Ткачева) Матрена

Рождение ребёнка
1924

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Матвеевская (Ткачева) Матрена

Рождение ребёнка
1926

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Матвеевская (Ткачева) Матрена

Рождение ребёнка
1934

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Матвеевская (Ткачева) Матрена

Смерть
Неизвестно

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