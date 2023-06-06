Биккулов Бикмухамет
Место рожденияНе указано
Дата рождения1811
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811
Отец: Матросов Биккул
Мать: Абдикьева Ферхана
Рождение ребёнка
1840
Мать ребёнка: Хасанова Махмубзямал
Рождение ребёнка
1843
Мать ребёнка: Хасанова Махмубзямал
Рождение ребёнка
1845
Мать ребёнка: Хасанова Махмубзямал
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Бикмухаметова Шамсируй
Мать ребёнка: Хасанова Махмубзямал
Рождение ребёнка
1849
Мать ребёнка: Хасанова Махмубзямал
Рождение ребёнка
22.03.1854
Мать ребёнка: Хасанова Махмубзямал
Рождение ребёнка
18.03.1857
Мать ребёнка: Хасанова Махмубзямал
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Хасанова Махмубзямал
Место жительства
Неизвестно
Нижняя Чегодайка, Черемшанский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно