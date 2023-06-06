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Биккулов Бикмухамет

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1811

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811

Отец: Матросов Биккул

Мать: Абдикьева Ферхана

Рождение ребёнка
1840

Сын: Бикмухаметов Фахретдин

Мать ребёнка: Хасанова Махмубзямал

Рождение ребёнка
1843

Сын: Бикмухаметов Фасхутдин

Мать ребёнка: Хасанова Махмубзямал

Рождение ребёнка
1845

Сын: Бикмухаметов Сагитдин

Мать ребёнка: Хасанова Махмубзямал

Рождение ребёнка
1847

Дочь: Бикмухаметова Шамсируй

Мать ребёнка: Хасанова Махмубзямал

Рождение ребёнка
1849

Сын: Бикмухаметов Гайнулла

Мать ребёнка: Хасанова Махмубзямал

Рождение ребёнка
22.03.1854

Сын: Бикмухаметов Гайнетдин

Мать ребёнка: Хасанова Махмубзямал

Рождение ребёнка
18.03.1857

Сын: Бикмухаметов Зайнутдин

Мать ребёнка: Хасанова Махмубзямал

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хасанова Махмубзямал

Место жительства
Неизвестно
Нижняя Чегодайка, Черемшанский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно
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