Бушева (Новикова) Ирина Варфоломеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.05.1916
Дата смерти10.01.1993
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.05.1916
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1943
Сын: Бушев Иван Ивлиевич
Отец ребёнка: Бушев Ивлий Андреевич
Сакаровка, Сынжерейский р-он, Молдавия
Рождение ребёнка
16.01.1948
Дочь: Ситникова Дарья Ивлевна
Отец ребёнка: Бушев Ивлий Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Бушев Ивлий Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
10.01.1993
Сакаровка, Сынжерейский р-он, Молдавия