Бушева (Новикова) Ирина Варфоломеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бушева (Новикова) Ирина Варфоломеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.05.1916

Дата смерти

10.01.1993

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.05.1916

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1943

Сын: Бушев Иван Ивлиевич

Отец ребёнка: Бушев Ивлий Андреевич

Сакаровка, Сынжерейский р-он, Молдавия
Рождение ребёнка
16.01.1948

Дочь: Ситникова Дарья Ивлевна

Отец ребёнка: Бушев Ивлий Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бушев Василий Ивлиевич

Отец ребёнка: Бушев Ивлий Андреевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бушев Ивлий Андреевич

Смерть
10.01.1993
Сакаровка, Сынжерейский р-он, Молдавия
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