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Тихонков Кирилл Федорович

Место рождения

Никандровка, Ново-Хоперский уезд, Воронежская губерния

Дата рождения

1865

Дата смерти

10.12.1865

Пол

Мужской

Добавил:

ЛФ
Участники
Место
Комментарий
Смерть
10.12.1865
Никандровка, Ново-Хоперский уезд, Воронежская губерния
Рождение
1865

Отец: Тихонков Федор Романович

Мать: Тихонкова Анастасия Борисовна

Никандровка, Ново-Хоперский уезд, Воронежская губерния
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