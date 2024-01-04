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Тихонков Кирилл Федорович
Тихонков Кирилл Федорович
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Древо
Место рождения
Никандровка
, Ново-Хоперский уезд, Воронежская губерния
Дата рождения
1865
Дата смерти
10.12.1865
Пол
Мужской
Отец
Тихонков Федор Романович
1835 г.р.
Мать
Тихонкова Анастасия Борисовна
Дети
Не указаны
Добавил:
ЛФ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Смерть
10.12.1865
Никандровка
, Ново-Хоперский уезд, Воронежская губерния
Рождение
1865
Отец:
Тихонков Федор Романович
Мать:
Тихонкова Анастасия Борисовна
Никандровка
, Ново-Хоперский уезд, Воронежская губерния
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