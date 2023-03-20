Ермаков Тимофей Акимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1880
Дата смерти09.06.1948
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1916 или 1914
Дочь: Гаврикова Варвара Тимофеевна
Мать ребёнка: Ермакова Прасковья Ульяновна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Касторово, Суворовский район, Тульская область
Смерть
09.06.1948