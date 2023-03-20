Ермаков Тимофей Акимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕрмаков Тимофей Акимович

Ермаков Тимофей Акимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1880

Дата смерти

09.06.1948

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1877 г.р.

Дети

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1916 или 1914

Дочь: Гаврикова Варвара Тимофеевна

Мать ребёнка: Ермакова Прасковья Ульяновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ермакова Прасковья Ульяновна

Место жительства
Неизвестно
Касторово, Суворовский район, Тульская область
Смерть
09.06.1948
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close