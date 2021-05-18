АРСЕНТЬЕВА (КРЮКОВА) СВЕТЛАНА — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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АРСЕНТЬЕВА (КРЮКОВА) СВЕТЛАНА

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1936

Дата смерти

18.05.2021

Пол

Женский

Отец

1908 г.р.

Мать

1914 г.р.

Муж

1933 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1936

Отец: Крюков ВИКТОР

Мать: Крюкова ОЛЬГА

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Арсентьев ЮРИЙ

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Арсентьев ЮРИЙ

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Арсентьев ЮРИЙ

Смерть
18.05.2021
Причина смерти: онкология
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