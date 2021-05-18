АРСЕНТЬЕВА (КРЮКОВА) СВЕТЛАНА
Место рожденияНе указано
Дата рождения1936
Дата смерти18.05.2021
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1936
Отец: Крюков ВИКТОР
Мать: Крюкова ОЛЬГА
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Арсентьев ЮРИЙ
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Арсентьев ЮРИЙ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Арсентьев ЮРИЙ
Смерть
18.05.2021
Причина смерти: онкология