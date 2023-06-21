Калениченко Вакх Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКалениченко Вакх Петрович

Калениченко Вакх Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1830

Дата смерти

01.10.1877

Пол

Мужской

Добавил:

КЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1830

Отец: Калениченко Пётр Андреевич

Мать: Калениченко Ксения

Рождение ребёнка
27.06.1859

Сын: Калениченко Елисей Вакхович

Мать ребёнка: Калениченко Пелагия Васильевна

терны, Сумская область Ukraine
Рождение ребёнка
16.06.1870

Сын: Калениченко Мануил Вакхович

Мать ребёнка: Калениченко Гликерия Ивановна

Рождение ребёнка
Около 1873

Сын: Калениченко Максим Вакхович

Мать ребёнка: Калениченко Гликерия Ивановна

Рождение ребёнка
27.05.1876

Дочь: Гончаренко Феодосия Вакховна

Мать ребёнка: Калениченко Гликерия Ивановна

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
01.10.1877
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close