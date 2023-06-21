Калениченко Вакх Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1830
Дата смерти01.10.1877
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1830
Отец: Калениченко Пётр Андреевич
Мать: Калениченко Ксения
Рождение ребёнка
27.06.1859
Сын: Калениченко Елисей Вакхович
Мать ребёнка: Калениченко Пелагия Васильевна
терны, Сумская область Ukraine
Рождение ребёнка
16.06.1870
Сын: Калениченко Мануил Вакхович
Мать ребёнка: Калениченко Гликерия Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1873
Сын: Калениченко Максим Вакхович
Мать ребёнка: Калениченко Гликерия Ивановна
Рождение ребёнка
27.05.1876
Дочь: Гончаренко Феодосия Вакховна
Мать ребёнка: Калениченко Гликерия Ивановна
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
01.10.1877