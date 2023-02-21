Консовская Елена Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Консовская Елена Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.05.1887

Дата смерти

07.11.1955

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ОВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.05.1887

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.12.1907

Сын: Консовский Дмитрий Анатольевич

Отец ребёнка: Консовский Анатолий Дмитриевич

г. Москва
Рождение ребёнка
28.01.1912

Сын: Консовский Алексей Анатольевич

Отец ребёнка: Консовский Анатолий Дмитриевич

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
07.11.1955
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