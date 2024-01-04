Попов Валерий Владимирович
Место рождения
Дата рождения21.04.1959
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.04.1959
Отец: Попов Владимир
Мать: Попова Анна Ильинична
Рождение ребёнка
08.02.1982
Сын: Попов Владимир Валерьевич
Мать ребёнка: Попова Вера Васильевна
Рождение ребёнка
07.02.1984
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Попова Вера Васильевна
Рождение ребёнка
12.11.1986
Дочь: Попова Анна Валерьевна
Мать ребёнка: Попова Вера Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Попова Вера Васильевна