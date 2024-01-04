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Попов Валерий Владимирович

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Место рождения

Батуми, ქ. ბათუმი, აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკა

Дата рождения

21.04.1959

Пол

Мужской

Добавил:

ПВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.04.1959

Отец: Попов Владимир

Мать: Попова Анна Ильинична

Батуми, ქ. ბათუმი, აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკა
Рождение ребёнка
08.02.1982

Сын: Попов Владимир Валерьевич

Мать ребёнка: Попова Вера Васильевна

Катайск, Катайский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
07.02.1984

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Попова Вера Васильевна

Катайск, Катайский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
12.11.1986

Дочь: Попова Анна Валерьевна

Мать ребёнка: Попова Вера Васильевна

Катайск, Катайский муниципальный район, Курганская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Попова Вера Васильевна

Катайск, Катайский муниципальный район, Курганская область
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