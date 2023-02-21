Коршак Савастьян Козьмин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКоршак Савастьян Козьмин

Коршак Савастьян Козьмин

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1753

Дата смерти

1799

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1753

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1792

Дочь: Ирина Севастьянова

Мать ребёнка: Коршак Феодора Павлова

Рождение ребёнка
1794

Дочь: Марьянна Севастьянова

Мать ребёнка: Коршак Феодора Павлова

Рождение ребёнка
1798

Сын: Коршак Сидор Севастьянов

Мать ребёнка: Коршак Феодора Павлова

Рождение ребёнка
02.06.1799

Сын: Коршак Никифор Севастьянов

Мать ребёнка: Коршак Феодора Павлова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Коршак Феодора Павлова

Место жительства
Неизвестно
деревня Затолок, Бобруйский уезд, Минская губерния, Российская империя
Смерть
1799
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close