Коршак Савастьян Козьмин
Место рожденияНе указано
Дата рождения1753
Дата смерти1799
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1753
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1792
Дочь: Ирина Севастьянова
Мать ребёнка: Коршак Феодора Павлова
Рождение ребёнка
1794
Дочь: Марьянна Севастьянова
Мать ребёнка: Коршак Феодора Павлова
Рождение ребёнка
1798
Мать ребёнка: Коршак Феодора Павлова
Рождение ребёнка
02.06.1799
Сын: Коршак Никифор Севастьянов
Мать ребёнка: Коршак Феодора Павлова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Коршак Феодора Павлова
Место жительства
Неизвестно
деревня Затолок, Бобруйский уезд, Минская губерния, Российская империя
Смерть
1799