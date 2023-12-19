Попов Николай Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.10.1978
Дочь: Попова Валентина Николаевна
Мать ребёнка: Попова Валентина Апполинарьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Федорова Елена Николаевна
Мать ребёнка: Попова Валентина Апполинарьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шишелова Наталия Николаевна
Мать ребёнка: Попова Валентина Апполинарьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Попова Валентина Апполинарьевна