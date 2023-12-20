Мамонтова (Мамонтова) Мавра Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1859
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859
Бракосочетание
07.01.1877 ст.
Рождение ребёнка
27.09.1885 ст.
Дочь: Савельева Надежда Федоровна
Отец ребёнка: Мамонтов Фёдор Леонтьев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария
Отец ребёнка: Мамонтов Фёдор Леонтьев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Прасковья
Отец ребёнка: Мамонтов Фёдор Леонтьев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Матрона
Отец ребёнка: Мамонтов Фёдор Леонтьев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Мамонтов Фёдор Леонтьев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Агриппина
Отец ребёнка: Мамонтов Фёдор Леонтьев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пелагея
Отец ребёнка: Мамонтов Фёдор Леонтьев
Место жительства
Неизвестно
Пахотный Угол, Бондарский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
Неизвестно