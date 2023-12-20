Мамонтова (Мамонтова) Мавра Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мамонтова (Мамонтова) Мавра Васильева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1859

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859

Отец: Мамонтов Василий Степанов

Мать: Мамонтова Февронья Гаврилова

Бракосочетание
07.01.1877 ст.

Муж: Мамонтов Фёдор Леонтьев

Рождение ребёнка
27.09.1885 ст.

Дочь: Савельева Надежда Федоровна

Отец ребёнка: Мамонтов Фёдор Леонтьев

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария

Отец ребёнка: Мамонтов Фёдор Леонтьев

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Прасковья

Отец ребёнка: Мамонтов Фёдор Леонтьев

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Матрона

Отец ребёнка: Мамонтов Фёдор Леонтьев

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Мамонтов Фёдор Леонтьев

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Агриппина

Отец ребёнка: Мамонтов Фёдор Леонтьев

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пелагея

Отец ребёнка: Мамонтов Фёдор Леонтьев

Место жительства
Неизвестно
Пахотный Угол, Бондарский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
Неизвестно
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