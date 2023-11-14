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Ведерникова Екатерина Юрьевна
Ведерникова Екатерина Юрьевна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
23.02.1974
Пол
Женский
Отец
Ведерников Юрий Константинович
1939 г.р.
Мать
Ведерникова (Смирнова) Галина Александровна
1940 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1974
Отец:
Ведерников Юрий Константинович
Мать:
Ведерникова Галина Александровна
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