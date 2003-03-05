Гарафутдинов Гайданий Карамович
Место рожденияд.Мурапталово Куаргазинский р-н Башкирии
Дата рождения13.12.1913
Дата смерти05.03.2003
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.12.1913
Отец: не указан
Мать: не указана
д.Мурапталово Куаргазинский р-н Башкирии
Рождение ребёнка
09.02.1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Гарафутдинова Марьям Сибагатовна
г.Мелеуз, БАССР
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
05.03.2003
г.Мелеуз, РБ , РФ
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
г.Мелеуз, РБ , РФ