Гарафутдинов Гайданий Карамович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гарафутдинов Гайданий Карамович

Место рождения

д.Мурапталово Куаргазинский р-н Башкирии

Дата рождения

13.12.1913

Дата смерти

05.03.2003

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1921 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.12.1913

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Мурапталово Куаргазинский р-н Башкирии
Рождение ребёнка
09.02.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гарафутдинова Марьям Сибагатовна

г.Мелеуз, БАССР
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гарафутдинова Марьям Сибагатовна

Смерть
05.03.2003
г.Мелеуз, РБ , РФ
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
г.Мелеуз, РБ , РФ
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