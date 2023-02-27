Шамсинур — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шамсинур

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

РХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1907

Дочь: Хазиева Сахиба Хазиевна

Отец ребёнка: Габбасов Хазиахмат

Рождение ребёнка
01.06.1917

Дочь: Хазиева Фаузия Хазиевна

Отец ребёнка: Габбасов Хазиахмат

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Габбасов Хазиахмат

Смерть
Неизвестно
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