Шамсинур
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1907
Дочь: Хазиева Сахиба Хазиевна
Отец ребёнка: Габбасов Хазиахмат
Рождение ребёнка
01.06.1917
Дочь: Хазиева Фаузия Хазиевна
Отец ребёнка: Габбасов Хазиахмат
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Габбасов Хазиахмат
Смерть
Неизвестно