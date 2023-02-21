Раструбина (?) Мария Тимофеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Раструбина (?) Мария Тимофеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1834

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
После 1850

Муж: Раструбин Василий Яковлев

Рождение ребёнка
25.11.1857

Дочь: Екатерина Васильева

Отец ребёнка: Раструбин Василий Яковлев

Слобода Рачевка, Рачевская волость, Смоленский уезд, Смоленская губерния
Рождение ребёнка
1857

Сын: Раструбин Николай Васильевич

Отец ребёнка: Раструбин Василий Яковлев

Слобода Рачевка, Рачевская волость, Смоленский уезд, Смоленская губерния
Место жительства
Неизвестно
Слобода Рачевка, Рачевская волость, Смоленский уезд, Смоленская губерния
Смерть
Неизвестно
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