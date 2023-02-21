Раструбина (?) Мария Тимофеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1834
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
После 1850
Рождение ребёнка
25.11.1857
Дочь: Екатерина Васильева
Отец ребёнка: Раструбин Василий Яковлев
Слобода Рачевка, Рачевская волость, Смоленский уезд, Смоленская губерния
Рождение ребёнка
1857
Сын: Раструбин Николай Васильевич
Отец ребёнка: Раструбин Василий Яковлев
Слобода Рачевка, Рачевская волость, Смоленский уезд, Смоленская губерния
Место жительства
Неизвестно
Слобода Рачевка, Рачевская волость, Смоленский уезд, Смоленская губерния
Смерть
Неизвестно