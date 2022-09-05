Каргин Михаил Антонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Каргин Михаил Антонович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.09.2022

Пол

Мужской

Добавил:

ОП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.09.2022

Отец: Каргин Антон Григорьевич

Мать: Переведенцева Олеся Геннадьевна

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