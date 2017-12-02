Борисенкова Ольга Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.02.1933
Дата смерти02.12.2017
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.02.1933
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.07.1961
Сын: Борисенков Валерий Игорьевич
Отец ребёнка: Борисенков Игорь Иванович
Новочеркасск, город Новочеркасск, Ростовская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
02.12.2017