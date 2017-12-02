Борисенкова Ольга Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Борисенкова Ольга Григорьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.02.1933

Дата смерти

02.12.2017

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1935 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.02.1933

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.07.1961

Сын: Борисенков Валерий Игорьевич

Отец ребёнка: Борисенков Игорь Иванович

Новочеркасск, город Новочеркасск, Ростовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Борисенков Игорь Иванович

Смерть
02.12.2017
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